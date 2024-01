Stiri pe aceeasi tema

- Invitatia vine in contextul protestelor declansate, astazi, de medicii de familie si din ambulatoriile de specialitate din mai multe orase, care spun ca proiectul noului plan-cadru publicat de autoritati le-ar reduce veniturile cu cel putin un sfert. Mai mult, medicii de familie ameninta ca de la 1…

- Reprezentantii medicilor de familie sunt asteptati joi la negocieri la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru a gasi solutii care sa permita finantarea corespunzatoare a domeniului. Invitatia vine in contextul protestelor declansate astazi de medici de familie si din ambulatoriile de specialitate…

- Medicii de familie si cei din policlinici ameninta ca-si vor inchide cabinetele, dupa ce Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a propus scaderea valorii punctului pentru serviciile medicale acordate. Medicii spun ca veniturile lor ar urma sa fie mult mai mici din februarie, cu procente cuprinse intre…

- E criza din nou in sistemul sanitar. Medicii de familie amenința ca ar putea ajunge in situatia in care nu vor mai acorda consultații gratuite și nu vor mai elibera rețete compensate, daca nu primesc banii de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca anuntul unor medici de familie ca ar putea taxa consultatiile ar pune presiune pe cetateni, el afirmand ca nu este corect acest lucru, mai ales ca, dupa semnarea noului contract cadru, veniturile in medicina de familie au crescut substantial, informeaza…

- Medicii de familie se pregatesc sa inchida cabinetele pentru cei care vin la consultatii cu decontare de la Casele de Sanatate. Cei din Cluj si din Mures au anuntat ca din 18 decembrie nu se vor mai face programari. Acestia sustin ca vor asigura doar consultatii contra-cost in afara programului, iar…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate anunța schimbari majore in strategia de sanatate, inspirata de modelul european, astfel ca, romanii vor beneficia de noi beneficii in ceea ce provește analizele efectuate și modalitațile de prevenție in cazul anumitor afecțiuni. Vești bune pentru romanii asigurați…

- Intr-un interval de 3 ani, din 2020 in 2022, numarul de pacienți inscriși in Programul național de boli cardiovasculare a crescut cu mai bine de o treime, de la 23.018 la 32.445, semnaleaza Casa Naționala de Asigurari de Sanatate in cadrul campaniei de conștientizare a importanței prevenției.