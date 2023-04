Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 7 aprilie marcam Ziua Mondiala a Sanatații! In acest an, 2023, deviza este: Sanatate pentru toți! Ca sa putem face acest lucru și in țara noastra, avem nevoie de cateva lucruri. In primul rand, avem nevoie de un personal medical suficient, bine pregatit care poate sa raspunda intr-un mod…

- In acest scop, ministrul Sanatatii a declarat ca se gandește „foarte serios” la o reglemntare legislativa prin care vanzarea de antibiotice in farmacii sa nu se mai admita „nici macar pe baza de reteta simpla”. In contextul in care romanii ingrhit antibiotice „cu pumnul” și de multe ori „dupa ureche”,…

- Un centru medical care va cuprinde un Centru de Mari Arsi, o Unitate de Primiri Urgente si Terapie Intensiva, toate interconectate prin pasarele, va fi construit la Spitalul Judetean Timisoara, in urma unei investitii de 66 de milioane de euro, bani de la Banca Internationala pentru Reconstructie si…

- VIDEO: Managerul Spitalului Județean din Alba Iulia, Diana Marza, a semnatul contractul pentru noua secție de oncologie Managerul Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia, Diana Marza, a semnat vineri, in prezența ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, contractul pentru construirea noii secții de oncologie.…

- Premierul Nicolae Ciuca a decis intr-o intalnire la Palatul Victoria cu factorii de decizie la nivel guvernamental si local, sa inceapa procesul de transfer al celor 15 unitati spitalicesti aflate in prezent in coordonarea Ministerului Transporturilor, urmand ca prima etapa sa fie demarata prin intermediul…

- In urma cu putin timp, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au descins la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Astfel, managerul Dan Timofte a primit o vizita neanunțata de la DIICOT! Politistii de la DIICOT fac perchezitii in toate sectiile unitații…

- Cele mai multe cazuri de gripa au fost diagnosticate in luna ianuarie 2023, in Neamț. Medicii au raportat 44 de bolnavi cu simptome in ultima saptamana, pana la data de 22 ianuarie, din cele 71 de cazuri clinice in acest sezon gripal. Dintre noile cazuri de imbolnaviri, 23 au fost copii cu varste de…

- In urma cu doi ani, alaturi de europarlamentarul Victor Negrescu , senatorul Calin Matieș și consilierii județeni ai PSD Alba, am analizat situația cazurilor oncologice din județ, in general, și a pacienților nevoiți sa parcurga sute de kilometri pentru a-și primi tratamentul și o șansa la viața, in…