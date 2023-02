Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca gorjeni au aplicat amenzi de peste 150.000 de lei in urma mai multor controale derulate in carierele Complexului Energetic (CE) Oltenia, in perioada 27 ianuarie – 3 februarie. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj, verificarile in carierele CE Oltenia au avut loc…

- Minerii de la carierele Jilț Sud și Jilț Nord, din Complexul Energetic Oltenia, au oprit lucrul. Nu mai au loc niciun fel de activitați de luni, incepand cu primul schimb, transmite Gazeta de Sud. Decizia a fost una spontana, insa motivata de lipsa de masuri convingatoare, dupa accidentul grav produs…

- USR anunța, miercuri, ca a depus un proiect de lege pentru prelungirea pana in 2026 a termenului in care viitorii pensionari isi pot cumpara vechime in munca. Conform USR, daca initiativa va fi aprobata, „zeci de mii de romani isi vor putea completa anii de vechime” si nu vor ramane in afara sistemului…

- Proiectul REPER de abrogare a prevederii care suprataxeaza contractele de munca cu timp partial (part-time) la nivelul salariului minim pe economie, depus la finalul anului trecut in Parlament, a primit aviz pozitiv din partea Consiliului Economic si Social al Romaniei (CES), a anuntat, joi, Catalin…

- Toți angajații din Romania au dreptul la ochelari de vedere platiți de angajatorii lor, statul sau companiile, in cazul in care activitatea presupune munca in fata unui calculator. O spune Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dupa ce un polițist din Cluj s-a plans ca instituția la care lucreaza nu…

- Peste 40.000 de persoane au iesit din tara, in ultimele 24 de ore, doar prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde traficul a crescut astfel de sapte ori fata de o zi obisnuita iar timpul de asteptare pentru verificarea documentelor este de cel putin o ora, in conditiile in care sunt…

- Aproximativ 300.000 de ucraineni au primit pasapoarte rusesti de la inceputul razboiului pe care Moscova il duce impotriva tarii vecine, potrivit media ruse independente Mediazona, informeaza vineri dpa. Numai in luna octombrie, intre 70.000 si 80.000 de ucraineni au primit cetatenia rusa, precizeaza…

- PSD la guvernare inseamna inflație mare, dobanzi mari, taxe mari și mai multe, este concluzia fostului premier liberal Florin Cițu. El susține ca dupa analiza datelor pruvind inflația in ultimele guvernari, „romanii o duc mai bine fara PSD”. „Ce nu spune Marcel Ciolacu in interviurile platite din bani…