Stiri pe aceeasi tema

- Efectele pozitive ale investițiilor, motorul creșterii economice al Guvernului condus de Marcel Ciolacu, se resimt și asupra gospodariilor. Pe fondul majorarii veniturilor romanilor și a increderii populației in stabilitatea financiara a țarii, aceștia au apelat la instrumente de finanțare precum creditele…

- Deși Romania se confrunta cu un context economic regional dificil, Guvernul condus de Marcel Ciolacu demonstreaza o gestionare eficienta și o viziune strategica ce aduc beneficii vizibile economiei Romaniei.

- Programele PSD de plafonare a prețurilor la alimente și energie, dar și masurile de majorare a salariului minim au avut un impact pozitiv asupra buzunarelor romanilor. Creșterea veniturilor a insemnat disponibilitatea de a accesa credite noi de consum, la dobanzi mai mici.

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a asumat angajamentul de a crește veniturile și nivelul de trai al romanilor. Deși vom avea majorarea salariul minim de la 1 iulie, Executivul a luat masuri pentru a nu genera automat și o creștere a valorii amenzilor de circulație, punctul de amenda urmand sa ramana…

- Apetitul romanilor pentru creditele de consum in lei s-a accentuat vizibil in primul trimestru (T1) din 2024, luna martie aducand un volum istoric de circa 4,2 mld. lei al finantarilor noi de acest tip, scrie Ziarul Financiar.

- Investițiile publice fara precedent asumate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu au dus Romania in topul european al creșterii economice și la o valoare fara precedent a Produsului Intern Brut (PIB).

- Guvernul aproba, in ședința de joi, majorarea cu 10%, in doua tranșe, a salariilor unor categorii de bugetari, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.„Incepem prin a rezolva unele inechitați existente in randul personalului bugetar.

- ”Datele din primul trimestru arata clar: avem o majorare a incasarilor din contribuțiile sociale cu peste 22%! Acesta este efectul creșterii numarului de locuri de munca și a salariilor. Vom asigura plata integrala a pensiilor recalculate, banii, de altfel, sunt deja prinși in buget pentru intreg capitolul…