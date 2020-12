Romanii vor fi anuntati prin sistemul RO-ALERT de fiecare situatie deosebita declansata de vremea severa, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela. ”Am discutat despre solutii, dar mai ales despre cum trebuie sa ne asiguram, prin masuri eficiente, ca prevenim si gestionam orice provocare generata de sezonul rece. In cadrul sedintei, in sistem videoconferinta, am luat legatura cu toate prefecturile de la nivel national, iar fiecare prefect a prezentat stadiul de pregatire, dar si necesarul de tehnica, echipament, resursa umana, mai ales in contextul pandemiei de COVID-19. Ca masura de preventie…