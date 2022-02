Românii AMENDAŢI ar putea să-şi ia banii înapoi. Iată ce trebuie să facă! Procesele in care romanii contesta amenzile pentru lipsa formularului digital de intrare in Romania (PLF) și care se afla pe rolul instanțelor la data intrarii in vigoare a noii Ordonanțe adoptate joi de Guvern vor fi supuse dispozițiilor legale in vigoare la momentul savarșirii faptei contravenționale. Prevederea apare in forma finala a ordonanței de urgența […] The post Romanii AMENDATI ar putea sa-si ia banii inapoi. Iata ce trebuie sa faca! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

