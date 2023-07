Românii amatori de alcool au băgat frica în autorităţile dintr-un oraş din Europa. Primarul a interzis băutura! Primarul din Rijkevorsel, un orasel din Belgia, a interzis consumului de alcool in locurile publice din cauza nenumaratelor scandaluri provocate la beție de romanii veniți ca lucratori sezonieri in aceasta localitate pitoreasca din provincia Anvers. Localnicii de acolo spun ca foarte mulți romani beau in timpul zile pe strazi, și de acolo foarte multe scandaluri, […] The post Romanii amatori de alcool au bagat frica in autoritatile dintr-un oras din Europa. Primarul a interzis bautura! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Municipalitatea din Rijkevorsel a interzis consumului de alcool in locurile publice din cauza nenumaratelor scandaluri provocate la beție de romanii veniți ca lucratori sezonieri in aceasta localitate pitoreasca din provincia Anvers.

