- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, participa, marti, la sedinta Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI pentru discutii despre situatia de securitate din zona

- Banca Mondiala a decis sa isi transfere, temporar, angajatii din Ucraina si a suspendat misiunile staff-ului in aceasta tara, din cauza tensiunilor de la granita cu Rusia, se arata intr-un document intern consultat de Reuters. In acelasi document se precizeaza ca Banca Mondiala monitorizeaza…

- NATO a stabilit repozitionarea a circa 1.000 de militari americani din Germania in Romania.Nelinisti tot mai mari se inregistreaza la frontierele statelor europene estice, in contextul schimbarilor pe plan mondial, in care tensiunile dintre Rusia si NATO nu par sa se linisteasca prea curand.Ambasada…

- Papa Francisc indeamna la o zi internaționala de „rugaciune pentru pace” pe fondul cauza crizei din Ucraina. Papa Francisc a facut duminica un apel la o zi internaționala de „rugaciune pentru pace”, pe 26 ianuarie, pentru a opri agravarea crizei din Ucraina, afirmand ca tensiunile amenința securitatea…

- Uniunea Europeana discuta cu partenerii sai despre o posibila crestere a livrarilor gaze catre blocul comunitar, a declarat comisarul pentru Energie, Kadri Simson, dupa o intalnire cu ministrii europeni ai energiei care a avut loc sambata, in Franta, transmite Reuters.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa.

- Noul ministru bulgar al Apararii, Stefan Ianev, se opune desfasurarii de trupe NATO suplimentare in Bulgaria, una dintre optiunile discutate de alianta in contextul escaladarii tensiunilor de catre Rusia la granita sa cu Ucraina, relateaza Euractiv.

- Presedintii Ucrainei, Volodimir Zelenski, Poloniei, Andrej Duda, si Lituaniei, Gitanas Nauseda, se vor intalni luni, la Kiev, la un summit pentru a aborda chestiuni de securitate si cooperare regionala.