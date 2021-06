Românii, ajutați gratuit să ofere spre reciclare deșeurile de echipamente electrice și electronice din case Romanii, ajutați gratuit sa ofere spre reciclare deșeurile de echipamente electrice și electronice din case O mare parte din populația Romaniei inca pastreaza in casa deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), ori le arunca la gunoi sau in natura, afectand sanatatea oamenilor și contribuind la poluarea mediului inconjurator. Asociația RESPO DEEE vine in ajutor și lanseaza modalitați gratuite de a oferi spre reciclare deșeurile de echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni, precum telefoane mobile, tablete, laptopuri, calculatoare, electrocasnice mici sau produse electrice… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

