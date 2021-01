Românii abia așteaptă vacanța de vară. Pachetele turistice se vând ca pâinea caldă Impactul pozitiv al campaniei de vaccinare se reflecta si asupra rezervarilor de vacante pe litoralul romanesc, in conditiile in care de la inceputul lunii ianuarie 2021 peste 14.000 de romani au achizitionat deja pachete turistice in statiunile autohtone de la Marea Neagra, ceea ce reprezinta o dublare fata de luna noiembrie 2020, releva datele portalului Litoralulromanesc.ro . "Optimismului generat de startul si derularea in bune conditii a campaniei nationale de vaccinare se observa in revenirea apetitului romanilor pentru vacante. Multi isi fac deja planurile pentru concediul de vara si isi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

