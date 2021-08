Romania’s sports minister to compete in Tokyo Paralympics

Stiri pe aceeasi tema

- Poland should not remain a member of the European Union at all costs, the justice minister said in an interview published on Friday, as he railed against what he called “blackmail” from the bloc over Poland’s judicial reforms, according to Reuters. The comments come as tensions between Warsaw and Brussels…

- Romanian tennis player Simona Halep said on Thursday morning before leaving for Canada to compete in the National Bank Open 2021 tournament, that she has recovered from a torn muscle, according to Agerpres. Halep stated that not being able to play at the Roland Garros, Wimbledon and the Olympics, was…

- Alexandru Nazare a declarat, pentru jurnalistul Radu Tudor, ca toate cifreel arata ca el și-a facut treaba la minister, iar acesta a fost și motivul pentru care nu a vrut sa iși dea demisia cand premierul Florin Cițu i-a cerut-o. Nazare a explicat ca activitatea sa a fost apreciata de premierul Florin…

- Romanian freight forwarder, Transport Trade Services (TTS) listed on the Bucharest Stock Exchange (BVB) on Monday under the TTS ticker. The Listed company followed an initial public offering (IOP) through which TTS sold 50% of the shares for RON 288 million (E58.5 million), according to a press release.…

- Costul uriaș de 133.000 de euro al unui training pentru o singura persoana, prevazut la Fondul de capital de risc pentru IMM-uri in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a adus o bila neagra Guvernului Cițu nu doar din partea Comisiei Europene, ci și din partea unor specialiști care considera…

- Comisia Europeana a transmis o lista cu cel puțin 18 observații adresate Guvernului Cițu la Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt capitole la care oficialii europeni solicita informații suplimentare, iar in cazul altora se cer documente justificative. Comisia semnaleaza inclusiv discrepanțe…

- Un avion MiG-29 ce apartine Bulgariei s-a prabusit in Marea Neagra, in timpul unui exercitiu militar, iar autoritatile au gasit doar vesta de salvare a pilotului. Un avion de lupta Mig-29 al forțelor aeriene din Bulgaria s-a prabușit, miercuri dimineața, in Marea Neagra in timpul exercițiilor militare…

- Minister of Youth and Sports Eduard Novak told a news conference on Wednesday that from Thursday, sports arenas in Romania will open to a 25% capacity to spectators vaccinated against COVID-19 or testing negative for the coronavirus, agerpres reports. Novak explained that for outdoor competitions,…