România:Peste 854.000 persoane au făcut și rapelul la vaccinarea anti-COVID Romania:Peste 854.000 persoane au facut și rapelul la vaccinarea anti-COVID În România, peste 59.000 de persoane au fost vaccinate, în ultimul interval de raportare, de 24 de ore. Pâna în prezent, în cadrul campaniei de vaccinare anti-COVID, 1.831.000 oameni au primit cel puțin o doza din serurile care se utilizeaza la noi în țara, Pfizer-BioNTech, Moderna sau AstraZeneca. Peste 854.000 de persoane au facut și rapelul.

