- Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “Ocean Drive” in colaborare cu Chopin și Nadja. Piesa reprezinta un remake al piesei “Ocean Drive” a lui Duke Dumont. Piesa originala a fost un succes internațional, iar remake-ul ii aduce o noua sclipire. Melodia are o stare ce ii permite sa fie ascultata…

- Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “What is love” in colaborare cu Kacpi și Nalani. Piesa se bazeaza pe un hit global care este recunoscut de oricine este nascut inainte de 2000 și nu numai. Combinația dintre muzica veche și producția contemporana aduc starile de nostalgie in petrecerile…

- Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “Stay” in colaborare cu Jade Shadi și Nalani. Piesa livreaza un aer tomnatic ce te va face sa iți torni o ceașca de ceai fierbinte. Nuanțele imprimate de Nalani te vor face sa iubești piesa de la primul acord. “Stay” a fost compusa și produsa de catre Jade…

- Andreea Ignat lanseaza astazi, 21 octombrie 2021, piesa dance „Iubirea ta cruda”, care transmite acel vibe nostalgic al anilor 2000. Piesa ideala pentru sezonul actual, care cu siguranța va starni emoții puternice pentru ca multe persoane se regasesc in versurile acesteia, vine la pachet cu un videoclip…

- Romanian House Mafia lanseaza un nou remake dance alaturi de Chopin și Sad George pentru piesa „Bad Habits” cantata de Ed Sheeran in varianta originala. Single-ul, care a reușit sa domine topurile muzicale la nivel internațional inca de la lansare, are parte acum de un refresh dance, care te va face…

- Romanian House Mafia lanseaza piesa “Fly Me To The Moon” in colaborare cu Jade Shadi, Misha Miller și Capablanca. Dupa o serie de remake-uri dance ale unora dintre cele mai cunoscute hit-uri internaționale, RHM revine cu o producție originala care combina perfect vocea senzuala a artistei cu vibe-ul…

- Romanian House Mafia, in colaborare cu Chopin și Nalani au pregatit unul dintre cele mai așteptate remake-uri ale acestui sezon – “Wild Thoughts”. Cu o producție dance noua, dar și cu un boost de energie specific lansarilor RHM, celebrul hit este pregatit sa fie cunoscut sub o alta forma. Nalani, una…

- Cantareața Delia, impreuna cu DJ-ul Steve Aoki, au facut o surpriza placuta fanilor La Casa de Papel, la Untold. Cei doi au adus un ultim omagiu mult-iubitului serial de pe Netflix, cantand melodia „Bella Ciao”, care a devenit imnul „la resistencia” și al fanilor serialului.Participanții au cantat impreuna…