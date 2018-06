Pericol de explozie pe DN2. O autocisterna incarcata cu un lichid inflamabil s-a rasturnat

O autocisterna incarcata cu un lichid inflamabil a iesit in afara partii carosabile si s a rasturnat marti dupa amiaza in localitatea Sinesti, soferul, in varsta de circa 40 de ani, fiind grav ranit, informeaza Agerpres.ro.… [citeste mai departe]