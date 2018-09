Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla a fost suplimentat cu 200 de milioane de lei, a anunțat, joi seara, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei Firea: incepe un RAZBOI epocal, in cea mai mare organizație PSD Banii permit achiziționarea a…

- Dupa ce ministrul Finantelor a anuntat adoptarea rectificarii bugetare prin OUG, la finele sedintei Executivului in startul careia Dancila spusese ca se va “merge mai departe” cu aceasta procedura in ciuda suspendarii sedintei CSAT, din ziua precedenta, de la Cotroceni s-a transmis o reactie transanta…

- Romania risca sa ramana fara bani de salarii, iar bolnavii din spitale, fara tratamente, avertizeaza Guvernul. In replica, presedintele Iohannis spune ca securitatea nationala este pusa in pericol de calculele Executivului. Blocajul a fost cauzat de disputele pe banii taiati de la Servicii.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect privind rectificarea, in care sa renunte la taierile bugetare in zona securitatii nationale. El a aratat ca in sedinta CSAT nu s-a putut obtine consens, astfel ca avizul necesar…

- Sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect privind rectificarea, in care sa renunte la taierile bugetare in zona securitatii nationale, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis citat de Agerpres.ro. Guvernul a publicat in august un proiect de rectificare bugetara,…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a declarat, la Palatul Cotroceni, ca prin rectificarea bugetara anuntata de premierul Viorica Dancila, Guvernul apeleaza la o forma de sabotaj bugetar a Administrației Prezidențiale. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/declaratii-de-presa-la-cotroceni-de-la-ora-14-00-live-video_433514.html#ixzz5NUTeovLq

- Rectificarea bugetara va da o lovitura de proportii serviciilor secrete. Bugetele SRI, SIE si SPP vor fi taiate, iar cea mai mare reducere, de aproximativ 30%, va fi la Serviciul de Paza si Protectie. Masura vine dupa ce Liviu Dragnea a promis ca in lupta sa cu statul paralel va reduce si din banii…

- ASTEPTARE…La finalul acestei luni, ar urma sa discutam de o noua rectificare bugetara pentru primariile vasluiene, o rectificare asteptata cu sufletul la gura de majoritatea primarilor din judetul Vaslui. Guvernul lucreaza intens la rectificarea bugetara. Potrivit Ministerului de Finante, aceasta va…