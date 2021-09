Romanian Business Leaders organizează a treia ediţie a proiectului de mentorat în afaceri ''Tinerii în Arenă'' Asociatia Romanian Business Leaders (RBL) organizeaza in aceasta toamna proiectul "Tinerii in Arena", program de mentorat de afaceri in care patroni celebri ofera sprijin tinerilor interesati sa inceapa o afacere, potrivit unui comunicat remis miercuri de RBL.



Proiectul isi propune sa sprijine dezvoltarea antreprenoriatului in Romania si sa puna in evidenta modele de antreprenori, atat la inceput de drum cat si experimentati, pentru a oferi incredere, educatie financiara, bune practici si pentru a creste posibili viitori "unicorni" ai Romaniei, se mentioneaza in comunicatul RBL.

