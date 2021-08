Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure s-au produs luni dimineața, in zona Vrancea. Primul seism, cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter, a avut loc la ora 03.09, la adancimea de 112 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3,2 si, respectiv, 3,8 pe Richter s-au produs vineri dupa-amiaza in zona seismica Vrancea, primul fiind localizat in judetul Vrancea, iar cel de-al doilea in Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs marti dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca, marti, la ora 14.20, s-a produs un cutremur in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. El a fost resimțit și in București. Cutremurul de grad mediu cu magnitudinea ml 4.4, la s-a produs la adancimea de 80 de kilometri.…

- In ziua de 22 Iunie 2021, la ora 21:06:08 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 64km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 86km S de Bacau, 94km NV de Galati, 100km NV de Braila, 105km E de Brasov, 118km…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3 si, respectiv, 3,3 pe scara Richter s-au produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, primul fiind localizat in judetul Buzau, iar cel de-al doilea in Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur a avut loc joi dimineata, in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter, s-a produs la ora 10.02, la adancimea de 90 de km. Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orașe:…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs in judetul Buzau.”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de…