România, zguduită de cutremur, la început de minivacanță - Ce magnitudine a avut și unde a fost simțit Vineri seara, aproape de miezul nopții s-a produs un nou seism in zona Vrancea, potrivit Institutului de Fizica a Pamantului.In ziua de 21 ianuarie 2022 la ora 23:37:28 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 103km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 64km E de Brasov, 77km NE de Ploiesti, 115km S de Bacau, 126km V de Braila, 127km V de Galati, 130km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 179km E de Sibiu, 195km N de Ruse, 197km SV de Iasi. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea cutremur puternic produs in Romania in ultimul an. Pe 26 mai 2021 s-a produs un seism de magnitudine 4,7 in zona seismica Vrancea, Buzau la adancimea de 128 de kilometri.In ziua de 16.01.2022, 15:43:15 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu…

- In ziua de 8 ianuarie, la ora 01:02:04 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 121km, in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brasov, 74km NE de Ploiesti, 119km S de Bacau, 123km V de Braila, 125km V de Galati,…

- Mișcarea telurica a avut loc la ora 22:00:39 (ora locala a Romaniei). in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, și a avut o magnitudine ml 2.4, la adancimea de 80km. Este al 8-lea seism din acest an, in doar 6 zile.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov, 88km NE de…

- A fost cutremur in Vrancea, joi dupa-amiaza, la ora 14.57. Seismul a avut o magnitudine de 4 grade. Alt cutremur a avut loc joi dimineața, in jurul orei 07.00, in Ialomița. Activitate seismica intensa, joi, in Romania. Doua cutremure s-au inregistrat in aceeași zi: unul in Ialomița și unul in Vrancea.…

- Un cutremur de 3,5 grade a avut loc, duminica, 26 decembrie in Romania.In ziua de 26 Decembrie 2021 la ora 23:45:23 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 144km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3,5 grade s-a produs, duminica, la ora 23:45, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la o adancime de 144 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 62 km E de Brasov, 82 km N de Ploiesti, 110 km S de…

- In ziua de 21 Decembrie 2021 la ora 19:57:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 140km, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Cutremur in Romania, miercuri dimineața. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. In ziua de 24 noiembrie 2021, la ora 05:03:34, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 132km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: 60km…