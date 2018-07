Romania vs Romania, premiera la UNESCO: Guvernul Dancila a retras, oficial, dosarul Rosiei Montane pana se termina procesul cu Gabriel Resources

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicusor Dan afirma ca Guvernul Dancila actioneaza impotriva intereselor Romaniei in dosarul Rosia Montana si sustine ca faptul ca suspendarea inscrierii acestui sit in Lista Patrimoniului Mondial ar ajuta in procesul de arbitraj, asa cum au declarat autoritatile romane, reprezinta o manipulare.…

- Protest in Piața Universitații, pentru Roșia Montana. Peste 150 de persoane protesteaza la aceasta ora in București, in Piața Univerisații. Oamenii sunt nemulțumiți de decizia Guvernului de a stopa includerea zonei in patrimoniul UNESCO. Roșia Montana trebuie consevata și inclusa in patrimoniul european,…

- La Timișoara, protestul va avea loc la ora vineri, 8 iunie, de la 18, in Piața Unirii. Protestul din urbea de pe Bega este organizat de Timișoara Civica. Ca reacție la decizia Guvernului, Campania Salvați Roșia Montana cheama cetațenii din nou la protest in apararea Roșiei Montane,…

- O manifestatie de sustinere a conservarii Rosiei Montane este anuntata pentru vineri, in Piata Universitatii din Capitala, dupa ce Guvernul ar fi oprit procedura de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, fara dezbatere publica sau anunt prealabil. De asemenea, cateva mii de oameni au semnat o petitie…

- Roșia Montana este subiectul unei manifestații de protest organizata vineri, in Piața Universitații. Guvernul a cerut oprirea procedurilor de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, ceea ce da mana libera exploatarilor de aur in zona. Scandalul cianurilor a adunat mii de oameni in strada acum aproape…

- O manifestatie de sustinere a conservarii Rosiei Montane este anuntata pentru vineri, in Piata Universitatii din Capitala, dupa ce Guvernul ar fi oprit procedura de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, fara dezbatere publica sau anunt prealabil. De asemenea, aproape 4.000 de oameni au semnat o petitie…

- Activiștii Salvați Roșia Montana cheama din nou cetațenii la proteste, pentru apararea Roșiei Montane, dupa ce Guvernul Romaniei a blocat procedura de includere a Roșiei Montane in lista siturilor UNESCO. Printr-o acțiune fara precedent la nivel diplomatic internațional, Guvernul roman a blocat procedura…

- Guvernul a oprit procedura de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO pe motiv ca Romania este in proces de arbitraj cu compania privata care a initiat proiectul minier din Apuseni.