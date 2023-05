Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Sanatate picheteaza marti Ministerului Sanatatii, in data de 8 iunie va avea loc o greva de avertisment cu intreruperea activitatii timp de doua ore iar greva generala este programata in 15 iunie. ‘Consiliul National al Federatiei Sanitas intrunit in sedinta extraordinara, miercuri,…

- Dupa protestele din Invațamant, urmeaza și cele din Sanatate. Sindicaliștii iși striga nemulțumirile, marți, in fața Ministerului Sanatații. Medicii și asistenții sociali amenința ca vor intra in greva generala, pe data de 8 iunie. O greva generala dupa 1 iulie a anunțat și al doilea sindicat din Sanatate,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat Declaratia privind Planul de Actiune pentru Accidentele Vasculare Cerebrale in Europa (SAP-E), care isi propune reducerea numarului acestora. Conform unui comunicat al Ministerului Sanatatii, planul este dezvoltat de European Stroke Organization si Stroke…

- Proiectul pentru legalizarea tratamentului cu cannabis medicinal este in dezbatere in Comisia de Sanatate a Camerei Deputaților. Inițiator este fiica unei femei ucise de cancer. Ministerul Sanatații susține fara doar și poate, utilizarea in beneficiul pacienților a produselor noi aparute, potrivit Antena3…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania a anunțat ca Ministerul Sanatatii a decis, in urma unor consultari cu producatorii de medicamente generice, luarea unor masuri importante care vin in sprijinul pacientilor. Prima dintre ele se refera la alinierea taxei clawback pentru medicamentele…

- ​Pacientii cu leucemie mieloida cronica, o forma rara de cancer care afecteaza aproximativ 2.000 de romani, ar urma sa beneficieze in premiera de analize decontate, promite Ministerul Sanatatii, ca raspuns la un memoriu inaintat la inceputul lunii februarie de 4 ONG-uri - Asociatia Daruieste Viata,…

- „Din cele 12 obiective de investitii, anexa la bugetul aprobat al Ministerului Sanatatii in perioada 2014 – 2021, au fost finalizate doar sapte obiective, celelalte fiind in curs de realizare. Nu s-a construit nicio unitate sanitara noua cu paturi, cu exceptia reamenajarii Institutului Regional de Oncologie…