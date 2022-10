Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21%, fata de aceeasi perioada a anului 2021. „Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Sarbatorim, in acest an, Ziua Armatei Romaniei intr-un context internațional extrem de tensionat. La nivel istoric, este unul dintre momentele pe care nimeni din zona noastra, a Batranului Continent, nu ar fi crezut sa le traiasca la aproape opt decenii de la sfarșitul…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorului Ucrainei in Romania, Igor Prokopchuk, caruia i-a promis ajutorul pentru reconstructia tarii, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Florin Spataru, intalnire cu Ambasadorul Israelului in Romania - Cei doi au discutat despre cresterea volumului schimburilor comerciale, amplificarea prezentei investitionale israeliene in Romania si generarea de noi proiecte de cooperare, conform news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Peste 25% din PIB-ul Romaniei este generat de industria auto, iar toate autoturismele care sunt livrate in Europa contin cel putin o piesa realizata in Romania, a afirmat ministrul Florin Spataru.

- „ Incepand cu 1 noiembrie 2022, deschidem apelul de de depunere a cererilor privind acordurile de finantare pentru investitiile din industria prelucratoare, un moment mult asteptat in economie. Ajutorul de stat in valoare de 300 de milioane de euro pentru anul 2022 si anul 2023, gestionat de Ministerul…

- „Atlasul Economic, un proiect de succes al Ministerului Economiei, confirmat de Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura din Romania. Am participat la o dezbatere online organizata de CCIFER, la care am avut prilejul sa vorbesc despre un proiect important lansat recent de Ministerul Economiei,…

- Ministrul Economiei spune ca la nivel european vorbim de situații clare de recesiune, iar Romania nu poate fi izolata din punctul asta de vedere. "Romania are o amenințare, dar are și o oportunitate", a spus Florin Spataru, in exclusivitate la Antena 3.