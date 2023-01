Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații spune ca Romania ar putea declara epidemie de gripa sezoniera, in situația in care numarul cazurilor crește pentru trei saptamani consecutive. O decizie va fi luata joi, dupa prezentarea unei analize INSP - Institutul Național de Sanatate Publica.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca este foarte posibil ca Guvernul sa declare epidemie de gripa in Romania, avand in vedere numarul extrem de mare de cazuri confirmate in ultima perioada. Intrebat daca Guvernul ar putea declara in Romania epidemie de gripa, ministrul Sanatații a raspuns:…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a confirmat ca se inregistreaza in tara, similar celorlalte state europene, un trend crescator al cazurilor de COVID, fara sa exista motive de ingrijorare, majoritatea cazurilor fiind forme usoare, potrivit Agerpres. „Exista o crestere a cazurilor de COVID.…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza masa rotunda cu tema „Direcții strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030", al carei invitat este prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații. Evenimentul va avea loc…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca va fi constituit Registrul electronic national al infectiilor asociate asistentei medicale si un grup tehnic special pentru elaborarea cerintelor si indicatorilor privind calitatea ingrijirilor medicale. „Mai avem cateva activitati in desfasurare.…

- Ministerul Sanatații va trimite o echipa la Spitalul Județean Vrancea, pentru a incerca sa amelioreze situația acestei unitați medicale. Despre aceasta problema a vorbit ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, cu prilejul unei vizite la Focșani. Discuția a pornit de la cazul unei fete de 17 ani, care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nimeni nu i-a reproșat nimic despre vizita in Cuba, unde a mers pentru a semna un memorandum, folosind oportunitatea unui congres medical care s-a desfasurat in aceasta țara. Rafila a mai spus ca a vizitat doua spitale pentru a vedea cum se administreaza…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vor fi facute investitii in zona sectiilor de terapie intensiva nou-nascuti, precizand ca Romania va avea 124 de paturi de terapie intensiva in plus pentru nou-nascuti, dotate complet, dar si ca vor fi cumparate 12 unitati mobile de terapie intensiva…