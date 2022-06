România vrea să cumpere petrol și gaz din Azerbaidjan! Depinde de Turcia, Grecia și Bulgaria Intr-un efort de diversificare a surselor energetice ale Romaniei, ministrul Energiei, Virgil Popescu, incearca sa convinga Azerbaidjanul sa creasca livrarile de petrol și gaze catre Romania, transmite publicația elena Oikonomia , citata de Rador. Romania nu este dependenta atat de mult de combustibilii fosili rusești ca alte țari europene, dar importurile reprezinta in continuare aproape o treime din consumul sau de energie, iar Rusia acopera aproximativ un sfert din necesarul de gaze naturale și o treime din petrolul utilizat in rafinariile romanești. Dar, și daca ajunge la o ințelegere cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- India a anunțat sambata ca va interzice exporturile de grau, in condițiile in care prețurile interne au crescut vertiginos. India a interzis sambata exporturile de grau, in timp ce un val de caldura torida a redus producția, iar prețurile interne au atins un nivel record. Secretarul pentru Comerț, B.V.R.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova inițiaza o noua faza a ceea ce numește operațiunea sa militara speciala in Ucraina. „Incepe o alta etapa a acestei operațiuni și sunt sigur ca acesta va fi un moment foarte important al acestei intregi operațiuni speciale”, a declarat Lavrov…

- Ministrul suedez al apararii a declarat ca țara sa ia in considerare opțiunea de a adera la NATO. „Analizam acum toate opțiunile de securitate pentru Suedia. Aderarea la NATO este una dintre opțiuni, dar exista și altele pe care le vom analiza”, a declarat Peter Hultqvist intr-o conferința de presa…

- Rusia a organizat sambata exerciții de lupta in Kaliningrad, o enclava la Marea Baltica, situata intre Polonia si Lituania, potrivit agentiei de stiri Interfax, citata de Comandamentul Flotei Baltice. „Pana la 1.000 de militari… si peste 60 de unitati de echipament militar au fost implicate”, a declarat…

- Ministrul estimeaza la ”564,9 miliarde de dolari (515,8 miliarde de euro) ”impactul direct al distrugerilor” de la inceputul invaziei ruse a Ucrainei, la 24 februarie. Acestora li se adauga ”efectele indirecte ale luptelor” asupra economiei, legate de o ”explozie” a somajului, o scadere puternica a…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov acuza miercuri Statele Unite de faptul ca obstructioneaza ”dificilele” negocieri ruso-ucrainene si considera ca scopul Washngtonului este ”sa domine” ordinea mondiala, inclusiv prin intermediul impunerii de sanctuni, relateaza AFP. ”Negocierile sunt dficile,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca negocierile cu ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitry Kuleba, s-au concentrat doar pe deschiderea coridoarelor umanitare, asta pentru ca Rusia așteapta un raspuns la propunerile deja avansate. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata rusa a bombardat o maternitate din Mariupol. Cel puțin 17 persoane, inclusiv angajați și pacienți, au fost ranite dupa ce o maternitate din Mariupol a fost lovita de forțele ruse, au declarat miercuri oficiali ucraineni. Imaginile de la fața locului arata cum femeile insarcinate, ranite, sunt…