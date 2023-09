Stiri pe aceeasi tema

- Romania intenționeaza sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii pana in Ungaria, a declarat pentru Bloomberg ministrul roman al Energiei.

- Mega proiectul de infrastructura pregatit in Romania: țara noastra devine un jucator cheie in EuropaRomania se grabeste sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii si pana in Ungaria, in conditiile in care mizeaza pe dublarea productiei de…

- Premierul ungar Viktor Orban, care este in acest moment cel mai longeviv șef de stat din Uniunea Europeana, planuiește sa ramana la putere pana in 2034, potrivit unui raport al site-ului de știri Telex citat de Bloomberg.

- ”Exista riscuri – si le-am vazut materializate in Ungaria, in Polonia, unde astazi nu mai poti sa dai energie in retea, folosesti doar pentru consum propriu si iti reduci factura, dar nu mai poti sa primesti bani in plus sau sa furnizezi energie electrica in retea. Incurajez acest fenomen (al prosumatorului…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…

- Orașul Balți urmeaza sa fie conectat la o linie electrica de inalta tensiune de 400 KV cu orașul Suceava din Romania. Intreprinderea de Stat „Moldelectrica” a primit aviz favorabil de la Agenția de Mediu pentru desfașurarea consultarilor publice privind „Planul de realizare a impactului asupra mediului”,…

- Ungaria va fi nevoita sa construiasca cel putin un reactor modular (small modular reactor - SMR), care sa se adauge reactoarelor conventionale ce urmeaza a fi construite la centrala nucleara de la Paks, a declarat luni ministrul ungar al Energiei, Csaba Lantos, transmite Reuters, citat de Agerpres."Cel…

- Guvernul ungar intentioneaza sa inlature, incepand cu data de 1 august 2023, plafoanele impuse preturilor alimentelor de baza in urma cu 16 luni, si, in paralel, a ordonat retailerilor sa introduca reduceri mai mari de preturi la anumite produse alimentare, a declarat joi Gergely Gulyas, directorul…