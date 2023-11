Stiri pe aceeasi tema

- Daca vor exista probleme de alimentare cu gaze naturale in sezonul rece pentru Republica Moldova și Ucraina, Romania ar vrea sa le aprovizioneze. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, in contextul in care țara noastra are depozitele suprapline in acest moment și vrea sa devina…

- Prețurile inainte de impozitare ale energiei electrice și ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins varful…

- Cerealele ucrainene vor trece prin Republica Moldova. Anunțul a fost facut de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in cadrul unei conferințe de presa in Romania. Potrivit liderului de la Kiev, in curind, va funcționa un coridor de cereale din Ucraina spre țara noastra. „Lucram cu mai mulți parteneri…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat astazi ca Republica Moldova va servi pe post de coridor de tranzit pentru cerealele ucrainene. Asta dupa ce țari precum Ungaria și Polonia au decis sa impuna restricții de tranzit."Lucram cu mai mulți parteneri pentru a intari sistemele antiaeriene…

- Iohannis face anunțul care il va enerva la culme pe Putin: 'Romania sprijina aderarea Ucrainei și Moldovei la UE!' Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, din Granada, Spania, unde are loc reuniunea informala a Consiliului European, ca politica de extindere a UE are o importanta strategica…

- Declaratiile sale sugereaza ca tara, una dintre cele mai sarace din Europa, si-a consolidat independenta fata de gazul rusesc. Moldova controlata de Chisinau, care cuprinde o mare parte din teritoriul si populatia tarii, a incetat sa mai cumpere gaze de la Gazprom in decembrie 2022, dar nu era clar…

- Romania a depasit cifra de 3 miliarde de metri cubi – cantitate de gaze naturale in depozite, cu aproape 5% mai mult decat tinta de inmagazinare a gazele necesare pentru sezonul rece. Anuntul a fost facut de Virgil Popescu, presedintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor,…

- Directorul Energocom, Victor Binzari, da asigurari ca Republica Moldova va avea gaz in sezonul rece. Acesta a declarat pentru Radio Moldova ca peste 400 de milioane de metri cubi de gaze naturale, cantitate care va asigura consumul pina la sfirșitul anului, sint cumparate și stocate deja in Romania…