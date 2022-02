România vrea avioane militare americane de ultimă generație! Cât costă un astfel de aparat Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca Romania are in vedere cumpararea de avioane militare americane de ultima generație F-35. ”Noile tipuri de avioane intrate in dotarea Armatei, in special aeronavele F-16, permit executarea cu eficiența ridicata a tuturor misiunilor specifice. Procesul de modernizare a Forțelor Aeriene nu se va opri insa aici, avem in vedere sa achiziționam și avioane de ultima generație, F-35”, a spus președintele Iohannis intr-un discurs la Campia Turzii, fara a da insa detalii suplimentare. Prețul unui avion de vanatoare F-35A era cotat in iulie 2021 de Reuters… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

