Stiri pe aceeasi tema

- Decaderea SUA genereaza vremuri complicate in regiune CAZUL REPUBLICA MOLDOVA. Pandemia și mișcarile violente de pe strazile americane, la pachet cu alegerile și controversele uriașe generate in SUA, au developat public precaritatea organizarii interne in cea mai puternica țara a lumii. Crimele și defilarile…

- Romania s-a aflat in septembrie printre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuala a inflatiei in zona euro a ajuns la minus 0,3% in septembrie, de la un nivel de minus 0,2%…

- In perioada 16-20 septembrie 2020 s-a desfasurat in localitatea Primorsko, Bulgaria, „15th European Radio Orienteering (foxoring) Championship”.Au participat 17 cluburi de radio orientare din 8 tari: Ucraina 5, Rusia 3, Romania 2, Ungaria 2, Polonia 1, Slovacia 1, Bulgaria 2, Serbia 1.in total, la start…

- Șase sirieni și un egiptean au ajuns la ușa unui ONG din Belgrad în 19 august pentru a cere ajutor. Aceștia le-au relatat angajaților ca au fost împinși violent înapoi în Serbia de catre polițiștii de frontiera români. Unul din barbați avea un picior amputat, acesta relatând…

- Sase sirieni și un egiptean bat la ușa unui ONG din Belgrad pentru a cere ajutor. Ei spun ca au fost impinși violent inapoi in Serbia de catre granicerii romani. Unul dintre ei este fara picior, amputat. El spune ca ofițerii romani și-au folosit propriile carje pentru a-l bate.Apoi, este povestea unui…

- Romania, intre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei, in august. Statele in care indicatorul a coborat pe teritoriu negativ Romania s-a situat printre tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in august, o luna in care restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia…

- Compania greceasca Gastrade SA a anunțat semnarea unui acord pentru achiziția a 20% din capitalul social de catre compania Bulgartransgaz EAD (BTG), operatorul sistemului de transport și depozitare gaze naturale din Bulgaria. Gastrade dezvolta terminalul LNG Alexandroupolis care cuprinde o unitate plutitoare…

- ​Pâna în 2024 trebuie construite noi grupuri producatoare de energie pe gaz naturale. Aceasta în condițiile în care pâna atunci vor fi închise grupuri energetice pe carbune, aparținând Complexului Energetic Oltenia. Daca acestea nu vor fi înlocuite cu…