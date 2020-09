Stiri pe aceeasi tema

- Prezența la vot la nivelul intregii țari este monitorizata in timp real pe site-ul prezenta.roaep.ro. Libertatea va prezenta pe parcursul zilei prezența la vot la alegerile locale, potrivit datelor comunicate de BEC (Biroul Electoral Central). Numarul total al alegatorilor inscriși pe listele electorale…

- Romania iși voteaza astazi primarii și președinții de Consilii Județene. Pana la ora 15:00, la nivelul intregii țari votasera 27,44%, cu 0,9% mai puțini oameni decat la alegerile din 2016. In București situația pare a fi un pic diferita, pana la 15:00 votand 21,37 %, cu 3,1% mai mulți decat in 2016.…

- Alegeri locale 2020. Romanii aleg: primarii, consilierii locali, presedintii de Consilii Judetene si consilierii judeteni. Asadar, fiecare cetatean va primi patru buletine de vot. Urnele se deschid la ora 07.00 si se inchid la ora 21.00. In ce masura va fi influentata prezenta la vot de pandemie? Vom…

- Daca stramoții noștri au fost nevoiți sa lupte pentru a avea drept de vot, noi ne-am nascut deja cu acest privilegiu, iar asta, printre altele, ne ajuta sa ne integram in randul statelor civilizate. Cu toate acestea, faptul ca am avut deja dreptul sa ne exercitam opțiunea politica odata cu implinirea…

- București a raportat, marți cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus, 214. In topul județelor afectate se numara: județele Ilfov și Suceava fiecare cu 53 de persoane infectate, iar pe locul trei este Cluj, unde au fost inregistrate 49 de cazuri.Romania a inregistrat astazi, 15 septembrie 2020,…

- Procesul de ocupare a paturilor la Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) se desfasoara in functie de evolutia clinica a pacientilor. In prezent Capitala Romaniei are cele mai multe cazuri de coronavirus, fiind urmata de județele Prahova și Argeș. In Bucuresti, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate…