Astazi, de la ora 19:00, romanii din intreaga lume iși vor ține respirația in fața televizoarelor. Echipa naționala de fotbal va infrunta Olanda in optimile de finala ale Campionatului European de Fotbal, ce se desfașoara in Germania. O victorie ar reprezenta cea mai mare performanța a „tricolorilor" la un turneu european. Drumul spre calificare pare […]