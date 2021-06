România vinde vaccin anti-Covid! Un milion de doze Pfizer pentru Danemarca Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populației pentru vaccinare. Din acest motiv, autoritațile au cerut suspendarea livrarii unor loturi. De asemenea, Romania va vinde vaccin anti-Covid-19 mai multor tari din Europa. O astfel de țara este Danemarca, care va cumpara 1 milion de doze de […] The post Romania vinde vaccin anti-Covid! Un milion de doze Pfizer pentru Danemarca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul l-a facut recent chiar premierul Florin Cițu, care a precizat ca Romania va vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari. Printre acestea se numara și Danemarca, țara ce urmeaza sa primeasca un milion de doze. Vorbim despre serul produs de Pfizer/BionTech."Avem aceste statistici. O parte dintre…

- Cu o campanie de vaccinare care mai mult stagneaza, dozele de vaccin anti-COVID incep sa se adune in depozite. In prezent, aproape 6,5 milioane de doze de ser sunt pe stoc, iar multe dintre acestea vor fi vandute catre alte țari. Secretarul de stat Andrei Baciu a declarat, pentru Libertatea, ca Romania…

- Florin Cițu, prim-ministrul Romaniei, a declarat, luni, ca exista o analiza a stocurilor de doze de vaccin care urmeaza sa expire și ca Guvernul comunica cu mai multe țari pentru a exporta sau dona serurile anti-Covid. O astfel de țara este Danemarca, care va cumpara 1 milion de doze Pfizer de la Romania,…

- Premierul Florin Cițu a spus ca exista o analiza a stocurilor de doze de vaccin care urmeaza sa expire și ca Guvernul comunica cu mai multe țari pentru a exporta sau dona serurile anti-Covid. O astfel de țara este Danemarca, care va cumpara 1 milion de doze Pfizer de la Romania, la prețul de achiziție…

- Premierul Florin Citu a precizat luni ca Romania vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze. El a fost intrebat cu privire la dozele de vaccin anti-COVID-19 care urmeaza sa expire. "Avem aceste statistici. O parte dintre doze…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca numeroase de doze de vaccin anti-Covid achiziționate de Romania vor fi trimise in alte țari. Dozele fie vor fi donate, fie vor fi vandute, printre țarile enumerate de...

- BRUXELLES, 26 apr – Sputnik, Daniela Porovaț. UE se pricepe foarte bine sa ascunda gunoiul sub preș. Scandalul AstraZeneca este un asemenea exemplu. © Inquam Photos / OCTAV GANEAComisia Europeana ar putea da in judecata AstraZeneca Primul lucru care ii vine in minte unui cetațean informat…

- Profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș crede ca Romania se va confrunta cu al patrulea val al pandemiei de coronavirus in acest an, indiferent de masurile intreprinse de autoritațile sanitare pentru stoparea pandemiei de COVID-19, informeaza Europa FM . Razvan Cherecheș a explicat de ce un…