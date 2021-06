România vinde URGENT 1 milion de doze Pfizer. Care este motivul și unde vor ajunge serurile anti-Covid Anunțul l-a facut recent chiar premierul Florin Cițu, care a precizat ca Romania va vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari. Printre acestea se numara și Danemarca, țara ce urmeaza sa primeasca un milion de doze. Vorbim despre serul produs de Pfizer/BionTech."Avem aceste statistici. O parte dintre doze au fost exportate. Nu dintre cele care urmau sa expire acum pe 30, poate si din cele care urmau sa expire acum pe 30, dar exista o analiza a tuturor, avem un contact cu mai multe tari pentru a exporta, pentru a dona. In fiecare zi primim cereri. Stiti foarte bine ca in Danemarca o sa trimitem… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

