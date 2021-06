Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a spus ca exista o analiza a stocurilor de doze de vaccin care urmeaza sa expire și ca Guvernul comunica cu mai multe țari pentru a exporta sau dona serurile anti-Covid. O astfel de țara este Danemarca, care va cumpara 1 milion de doze Pfizer de la Romania, la prețul de achiziție…

- Cei mai mulți parinți s-au bucurat ca, dupa o luna de vacanța, copiii lor au ieșit din școala virtuala și au intrat in clase, miercuri, cand a reinceput școala. Orele cu prezența fizica ii ingrijoreaza insa pe unii: se intreaba cum o sa-i afecteze COVID pe copii in cazul ca se imbolnavesc, dar și cum…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Premierul Florin Cițu, care de miercuri a preluat interimar portofoliul de la Sanatate, a declarat ca, pana duminica, exista toate premisele ca Romania sa creasca la 1.600 numarul de paturi pentru pacienții Covid care au nevoie de terapie intensiva. Premierul a aratat ca scopul este ca in final sa creasca…

- Vineri seara incepe evacuarea pacienților de la Spitalul de ortopedie Foișor din București. Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența au semnat un ordin comun prin care s-a stabilit ca aceasta unitate medicala sa devina spital dedicat tratarii pacienților Covid-19. „Dupa o analiza,…