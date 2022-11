Romania asigura astazi Republica Moldova cu energie electrica in proporție de aproape 90 la suta prin contractele comerciale, de pe bursa de electricitate și in baza contractului de avarie. Romania vinde Moldovei o cantitate de energie fara precedent, dupa cum a declarat pentru Radio Chișinau directorul companiei de stat Energocom, Victor Banzari. Potrivit acestuia, ar fi aproape de final și semnarea unei ințelegeri cu un alt producator de energie electrica din Romania. Intre timp Chișinaul continua negocierile și cu Tiraspolul in vederea semnarii unui contract cu centrala de la Cuciurgan pentru…