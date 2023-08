Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat joi in fața Croației cu 3-1 (25-22, 25-21, 23-25, 25-19) dupa un meci consistent. In prima partida „tricolorele” au cedat in fața Italiei, campioana en titre, cu 0-3. Romania e una dintre cele mai tinere echipe de la acest Campionat European, avand o medie de varsta de 21 ani și 8…

- Naționala Romaniei participa la Campionatul European de volei feminin, CEV EuroVolley 2023, turneu final gazduit de Italia, Belgia, Germania și Estonia, in intervalul 15 august – 3 septembrie. Tricolorele joaca in grupa B, la Verona, Monza și Torino, impreuna cu Italia, gazda și deținatoarea trofeului,…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa, marti, scor 3-0, de reprezentativa Italiei, in meciul de deschidere a Campionatului European. Partida in compania detinatoarei trofeului s-a disputat in aer liber, in premiera pentru competitie, in Colosseum-ul din Verona, cu circa 12.000 de spectatori…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Brasov, de reprezentativa Cehiei, scor 3-0, in al patrulea amical din pregatirea pentru Campionatul European. Scorul pe seturi a fost 25-9, 25-20, 25-20. Cele doua echipe au convenit sa mai dispute un set, in afara regulamentului…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, la Brasov, reprezentativa Cehiei, scor 3-0, in al treilea amical din cadrul pregatirii pentru Campionatul European.Scorul pe seturi a fost 25-18, 30-28, 25-23, conform News.ro. Romania si Cehia se vor confrunta si sambata. Tricolorii…

- Naționala feminina se pregatește pentru apropiatul Campionat European. Romania va juca meciul de deschide al Euro 2023, pe 15 august, contra Italiei, la Verona. ”Tricolorele” au susținut un stagiu in Estonia, jucand și trei partide de verificare in compania uneia dintre gazdele Euro 2023. Antrenorii…

- Eliza Inneh-Varga a fost cea mai buna marcatoare din campionatul coreean și inca e impresionata de iubirea aratata de suporteri acolo Naționala feminina de volei a Romaniei se pregatește de un moment de gala: participarea la Campionatul European. Peste fix doua saptamani, tricolorele vor disputa meciul…

- Un cetațean italian a inițiat pe site-ul Parlamentului European o petiție prin care solicita intrarea Romaniei in Schenghen. Petiția poate fi semnata de toți cetațenii Uniunii Europene. Iata și textul integral: ”La 8 decembrie, miniștrii afacerilor interne au dat unda verde Croației pentru a adera la…