- Naționala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 19 martie, in ultimul meci al ediției 2022 a Rugby Europe Championship, Țarile de Jos. Partida va avea loc la Amsterdam, ora 14:00, pe terenul din cadrul National Rugby Center și face parte și din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franța. Meciul…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, in cel de-al patrulea meci din Rugby Europe Championship 2022, selectionata Georgiei, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:30 (TVR 1). Partida face parte si din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta, echipele care…

- Nationala Romaniei a invins cu scorul de 37-27 (13-22) reprezentativa Portugaliei, sambata seara, in etapa a 2-a a competitiei Rugby Europe Championship. Meciul s-a disputat pe Stadionul National de Rugby “Arcul de Triumf” din Bucuresti. Gazdele au deschis scorul in minutul 5, printr-o lovitura de pedeapsa…

- Pilierii Alexandru Savin (Chambery) si Costel Burtila (Rugby Club Hyeres Carqueiranne La Crau) sunt noutatile din lotul echipei nationale de rugby a Romaniei pentru meciul cu Portugalia, programat sambata, in Rugby Europe Championship. Informatia a fost adusa chiar de catre Federatia Romana de Rugby,…

- Naționala Romaniei de rugby a debutat sambata cu o victorie importanta pe Stadionul Național Arcul de Triumf din Capitala. „Stejarii” au invins Rusia cu scorul de 34-25 (24-7) in primul meci din ediția 2022 a Rugby Europe Championship. Romania: 1. Vasile Balan (CSA Steaua), 2. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta…

- Reprezentativa de rugby a României a învins, sâmbata, pe Stadionul National Arcul de Triumf, cu scorul de 34-25 (24-7), selectionata Rusiei, în primul sau meci din editia 2022 a Rugby Europe Championship.Meciul a contat atât pentru campania de calificare la Cupa Mondiala…

- SCM OHMA Timișoara ramane printre cluburile cu echipa sub 18 ani in cursa pentru titlul national. „Leisorii” pregatiti de Radenko Toroman si Petru Czmor au inregistrat doua victorii si un esec in grupa de la Cluj si continua competitia la acest nivel juvenil. SCM Timisoara s-a clasat pe 2 in grupa 2,…