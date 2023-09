Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei este aproape de calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin – CEV EuroVolley 2023, dupa ce a invins formatia Greciei cu scorul de 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21), duminica, la Tel Aviv-Yafo, in penultimul sau meci din Grupa D. Tricolorii au obtinut…

- Romania a trecut ieri de Grecia cu 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) in Grupa D a Campionatului European, care se desfașoara la Tel Aviv, iar luni o intalnește pe Franța, campioana olimpica. Romania a intrat in partida cu Grecia, penultima de la Tel Aviv, avand in spate o infrangere clara cu Portugalia,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a obtinut, vineri, prima sa victorie la Campionatul European, 3-2 cu Turcia, in Grupa D de la Tel Aviv. Tricolorii, dupa doua infrangeri consecutive, 0-3 cu Portugalia și 2-3, cu Israelul au castigat dramatic, dupa aproape doua ore de joc . In ultimele partide…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, la Tel Aviv, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-0, in primul meci din grupa D a Campionatului European.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-18, 25-23. Tot miercuri s-a mai jucat in grupa D partida dintre Turcia – Franta, scor…

- Echipa naționala de volei masculin a Romaniei se pregatește in aceasta perioada la Ploiești pentru Campionatul European, care va debuta pe data de 30 august, in Israel. „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa D, alaturi de Portugalia, Franța, Turcia, Grecia și țara gazda, Israel. Din lotul de 14 jucatori…

- Selectionerul Romaniei, Sergiu Stancu, a anuntat, joi, lotul pentru Campionatul European, care va avea loc intre 28 august si 16 septembrie, in Italia, Macedonia de Nord, Bulgaria si Israel. Naționala masculina revine la un Campionat European dupa o pauza de patru ani și va evolua in Grupa D, la Tel…

- Selectionerul Sergiu Stancu anuntat echipa cu care va aborda turneul final al Campionatului European de volei masculin. Din cei 14 jucatori, 11 provin din campionatul intern si trei evoleaza in strainatate (Chitigoi, Aciobanitei si Rata), potrivit news.ro.Grupa Romaniei se va juca in Isreal, la Tel…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, la Brasov, reprezentativa Cehiei, scor 3-0, in al treilea amical din cadrul pregatirii pentru Campionatul European.Scorul pe seturi a fost 25-18, 30-28, 25-23, conform News.ro. Romania si Cehia se vor confrunta si sambata. Tricolorii…