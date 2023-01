Stiri pe aceeasi tema

- WEBCON, una dintre cele mai importante companii la nivel global care ofera o platforma de aplicații de tip LCAP (Enterprise Low-code Application Platform) pentru automatizarea și gestionarea afacerilor, a decis sa iși extinda operațiunile și in Romania și sa iși creasca prezența pe piața, atat organic,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Compania „nu vede nicio dinamica” pe segmentul de furnizare de energie electrica Oficialii grupului de comuncații RCS&RDS, care inca sunt furnizori de energie electrica pentru circa 100.000 de clienți casnici, nu mai considera un avantaj prezența pe piața de energie, in contextul…

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere au ramas nemodificate in zonele centrale din București și au scazut in mai multe cartiere ale Capitalei, arata o analiza a Ziarului Financiar. In zona Unirii si la Victoriei, prețurile imobilelor cu trei camere au inghețat. Dar sunt raportate și scaderi…

- Conferința ONU pentru schimbari climatice COP27 s-a incheiat duminica la Sharm el-Sheikh, Egipt. In cadrul conferinței au fost incheiate zeci de acorduri, printre care inființarea unui fond pentru acțiunile de raspuns la crize in țarile in curs de dezvoltare, deosebit de vunerabile fața de schimbarile…

- Dr. Dan Mihai Barliba La New York, SUA, in “Museum of Modern Art” marele artist roman Constantin Brancusi este prezent intr-un spatiu cultural de referinta. Au ramas in memoria mea si a sotiei mele capodoperele: “Maiastra” (1912); “Domnisoara Pogany” (1913); “Coloana fara sfarsit” (1918); “Socrates”…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca noile masuri din domeniul energiei nu modifica principiile Ordonanței 119, „doar ca prețul de piața se inlocuiește cu acel 1,3”. Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, a precizat la randul sau ca „toate aceste prețuri…

- Piața romaneasca de fuziuni și achiziții (M&A) a inregistrat 169 de tranzacții (1) in primele noua luni ale anului 2022, in creștere cu 18% fața de aceeași perioada a anului 2021. In pofida volumului mai mare de tranzacții, valoarea estimata a activitații locale de fuziuni și achiziții a fost mai mica…

- Piața forței de munca este in plina schimbare in Romania, in contextul crizei economice.Un studiu recent arata ca va fi „razboi” pentru angajații experimentați.„Criza de pe piața HR se va amplifica in urmatoarele luni, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajați…