România, vândută pe nimic. Încasări derizorii pentru cele mai valoroase companii ale statului Din toate companiile valoroase și strategice privatizate, unele care dețin și acum monopolul, Romania a incasat suma derizorie de 9,3 miliarde de euro. Cea mai proasta afacere a statului roman, care a fost mai mult o cedare aproape gratuita a celui mai important bun național, a fost vanzarea Petrom, pentru care austriecii au platit doar […] The post Romania, vanduta pe nimic. Incasari derizorii pentru cele mai valoroase companii ale statului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

