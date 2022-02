Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a decis sa trimita o a doua tranșa de ajutoare in valoare de 3 milioane de euro catre Ucraina. Aceasta consta in combustibil, veste antiglont, caști, munitie si echipamente militare, apa si medicamente, a anunțat duminica Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. ”Guvernul…

- Romania trimite ajutor militar Ucrainei, a anunțat duminica purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. ”Guvernul Romaniei a decis ca, dupa ce in Ucraina a ajuns deja o prima transa de medicamente si echipamente sanitare donate de tara noastra, astazi sa fie transmisa o a doua transa de ajutoare…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat acordarea de asistența umanitara de urgența pentru Ucraina, dupa ce, autoritațile de la Kiev au solicitat ajutor prin Mecanismul European de Protecție Civila și prin Centrul Euro-Atlantic de Coordonare și Raspuns la Dezastre. Comitetul Național…

- Romania trimite medicamente si materiale sanitare Ucrainei Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România va trimite mâine, spre Ucraina, 15.000 de pachete de analgezice, antiinflamatoare și antibiotice, de asemenea, 840 litri de dezinfectant pentru mâini, ca parte…

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor fi trimise in Romania, in februarie si martie, in contextul in care tarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, in eventualitatea unei invazii ruse in Ucraina, au anunțat fortele aeriene germane (Luftwaffe).

- Molnupiravir, prima pastila anti-COVID, ajunge luni in Romania. Ce categorii de pacienți vor beneficia de acest medicament Molnupiravir, prima pastila anti-COVID, ajunge luni in Romania. Ce categorii de pacienți vor beneficia de acest medicament 50.000 de cutii cu Molnupiravir ajung luni in Romania,…