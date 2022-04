Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data de cand Patriarhia Romana a decis sa aduca Lumina Sfanta de la Ierusalim, s-a luat decizia, din cauza razboiului din Ucraina, ca aceasta sa fie oferita și preoților ucraineni. Totodata, tot ca o premiera, Sfanta Lumina va ajunge și in Republica Moldova. Fii la curent cu cele…

- In aceasta seara, in jurul orei 20:00, pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava, Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, va fi prezent, impreuna cu delegația Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, primind, dupa tradiție, Sfanta ...

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, preotul Alexandru Flavian Sava anunța ca in aceasta seara, in jurul orei 20:00, pe aeroportul din Suceava, Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul va fi prezent impreuna cu delegația Arhiepiscopiei, primind, dupa tradiție, Sfanta Lumina…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International Otopeni.Centrele eparhiale, prin protopopiate,…

- Ajutorul umanitar oferit de eparhiile Bisericii Ortodoxe Romane si Federatia Filantropia victimelor razboiului din Ucraina, in perioada 11-17 martie, se ridica la suma de 4.870.883 lei, suma totala pusa la dispozitie de la declansarea razboiului si pana in prezent fiind de 23.694.757 lei (aproape 5…

- Politia de Frontiera anunta joi dimineata ca 15.286 de cetateni ucraineni au intrat in tara miercuri, in crestere cu 0,4 % fata de ziua precedenta. “In data de 16.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.708 de persoane, dintre care 15.286…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, “sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international”. “Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact…

- Si Biserica Ortodoxa Romana s-a mobilizat pentru a veni in ajutorul sutelor de refugiati veniti in tara noastra din Ucraina. La cele doua puncte de asistenta permanenta de la Vama Siret si Gara Burdujeni, atat preoti, cat si voluntari au oferit ajutor refugiatilor. Colegul nostru, Liviu Suceveanu, a…