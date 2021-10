Stiri pe aceeasi tema

- Transportul pacientilor se va face cu aeronave din dotarea Ministerului Apararii Nationale sau din dotarea Fortelor Aeriene Germane.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de duminica Hotararea nr. 96 prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare privind transferul pacienților cu forme severe și grave de Covid-19 in Germania. Numarul de persoane cu COVID-19 care vor fi transferate in Germania urmeaza sa fie anunțat. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in…

- Ministerul Sanatații și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgența, vor semna un acord pentru transferul pacienților cu forme severe și grave de COVID-19 in Republica...

- Este oficial! Pacienții care au forme severe de COVID-19 vor fi transferați in Republica Federala Germania. Ministerul Sanatații și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgența urmeaza sa semneze in scurt timp un acord in acest sens.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare privind transferul pacienților cu forme severe și grave de Covid-19 in Germania. O echipa de medici germani se afla deja in țara inca de vineri. Potrivit deciziei CNSU: Se abiliteaza Ministerul Sanatații și Ministerul Afacerilor Interne…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 23 octombrie 2021, Hotararea numarul 92.Astfel, se abiliteaza Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare din strainatate, sa realizeze formalitatile consulare necesare…

- Țara noastra cere asistența internaționala in combaterea coronavirusului. Iata ce se intampla cu cazurile grave de coronavirus. Ce se anunța in documentul oficial. Romania cere asistența internaționala in combaterea Covid 19 Astazi, 5 octombrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi seara Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova, constand in 100.000 de teste rapide antigen, se arata in textul deciziei. Testele rapide antigen COVID-19 sunt alocate din stocurile…