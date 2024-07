România va semna un acord de securitate cu Ucraina Președintele Klaus Iohannis, care se afla in Statele Unite ale Americii la Washington și participa la summitul aniversar NATO, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca maine dimineața Romania va semna un acord de securitate bilateral cu Ucraina, așa cum au facut multe alte țari membre a alianței, transmite Agerpres . Iohannis a menționat ca Romania acorda in acest context o importanța deosebita Republicii Moldova si ca „Republica Moldova este reflectata in declaratia finala” a NATO. De asemenea, președintele a anunțat ca au loc negocieri pentru a primi un alt sistem Patriot, dupa ce Armata… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

