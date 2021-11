România va renunța la vaccinul AstraZeneca, pe care nu-l vrea nimeni și expiră în depozite. Declarațiile lui Valeriu Gheorghiță Romania va renunța la vaccinul AstraZeneca, pe care nu-l vrea nimeni și expira in depozite. Declarațiile lui Valeriu Gheorghița Presedintele Comitetului national privind vaccinarea anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca autoritatile vor propune, cel mai probabil, sistarea vaccinarii cu serul de la compania AstraZeneca, urmand sa se administreze in continuare doar seruri de la Pfizer, Moderna si Johnson & Johnson. Motivul ține de numarul mic de persoane care s-au imunizat cu acest tip […] Citește Romania va renunța la vaccinul AstraZeneca, pe care nu-l vrea nimeni și expira in depozite.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

