Romania urmeaza sa receptioneze in luna noiembrie alte peste 4,6 milioane de doze de vaccin de la Pfizer, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu. In ce privește dozele de la Moderna și de la Johnson&Johnson, transportul si livrarea acestora sunt suspendate temporar, pentru ca sunt stocuri suficiente in tara in acest […] Articolul Romania va receptiona in noiembrie... Source