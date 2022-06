Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca dependenta Romaniei de importurile de gaz din Rusia a crescut in ultimii ani din cauza neadoptarii unei legi offshore. Ministrul afirma de asemenea ca aceasta crestere vine si pe fondul existentei unor acte normative care descurajau exploatarile de gaze…

- ”In aceasta sesiune parlamentara, liderii coalitiei au promis ca Legea offshore va fi aprobata si trimisa la promulgare. Avem deja astazi votul covarsitor pentru lege, in Senat si sunt convins ca intr-o saptamana, maxim doua, o vom avea aprobata si in Camera Deputatilor. Este posibil ca saptamana viitoare…

- “Practic, statul roman, prin Romgaz, devine parte a acestui consortiu, impreuna cu cei de la OMV-Petrom, pentru extragerea gazelor din perimetrul de adancime, cel mai mare perimetru descoperit pana acuma. Acolo putem vorbi de pana la cel putin 100 de miliarde de metri cubi, vorbim de o cantitate de…

- Romgaz a preluat de la Exxon 50% din perimetrul Neptun Deep. Premierul Nicolae Ciuca a cerut Romgaz și OMV Petrom sa inceapa programul de investiții in Marea Neagra, astfel incat extracția gazelor sa inceapa „cel puțin la termenul asumat, finele anului 20

- „Tranzactia in valoare de peste 1 miliard de dolari este expresia angajamentului Guvernului de a sustine investitiile vitale in energie si valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra in beneficiul romanilor si economiei romanesti. Prin acest act prin care astazi vom reusi sa demaram procesul prin…

- Maine se semneaza contractul necesar finalizarii tranzactiei prin care Romgaz preia participatia ExxonMobil pentru exploatarea zacamintelor de gaze naturale din Marea Neagra, in perimetrul Neptun Deep. Aproximativ un miliard de metri cubi de gaze naturale va fi productia, pe an, din Marea Neagra, iar…

- Potrivit unor surse, Adunarea Generala a acționarilor Romgaz a dat unda verde pentru cumpararea acțiunilor subsidiarei ExxonMobil din Romania.Aceasta din urma deține 50% din proiectul Neptun Deep, care vizeaza exploatarea gazelor de mare adancime.Urmatorul pas este ca Romgaz și Petrom sa dea impreuna…

- Potrivit unor surse, Adunarea Generala a acționarilor Romgaz a dat unda verde pentru cumpararea acțiunilor subsidiarei ExxonMobil din Romania.Aceasta din urma deține 50% din proiectul Neptun Deep, care vizeaza exploatarea gazelor de mare adancime.Urmatorul pas este ca Romgaz și Petrom sa dea impreuna…