Romania va primi peste 1 miliard de euro de la UE pentru combatarea coronaviruslui

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Potrivit acestui document, Romania va primi 483 de milioane de euro de la Comisia Europeana,…

- Participarea Armatei Romane la Exercitiul Defender Europe 20 a fost anulata din cauza epidemiei de Covid-19, a anuntat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Aproximativ 400 de militari ar fi urmat sa participe la exercitii in Estonia, Letonia si Georgia. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Ministrul demis si iar propus al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, spune ca Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget al Uniunii Europene, iar aceasta pierdere va fi zona proiectelor de infrastructura de transport. Bolos a primit aviz negativ in urma audierii in comisiile parlamentare.…

- Vodafone, al doilea cel mai mare operator de telefonie mobila din tara noastra, ar putea absorbi, pana la finele lunii martie, UPC Romania. Aceasta operatiune face parte dintr-o tranzactie mai mare, realizata la nivel international. Mai exact, operatorul britanic de telefonie Vodafone…

- Guvernul a decis sa elimine mecanismul split TVA incepand cu data de 1 februarie 2020. Deja firmele nu se mai pot inscrie in registrul split TVA, iar banii din conturile in care taxa s-a achitat defalcat vor fi returnati societatilor platitoare, in termen de 10 zile de la aplicarea modificarilor legislative.…