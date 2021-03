România va primi în plus 170.00 de doze de vaccin Pfizer Romania primește suplimentar, in luna martie, peste 170.000 doze de vaccin produs de BioNTech-Pfizer, anunța premierul Florin Cițu. „Vești fantastice pentru romani! Romania primește suplimentar, in luna martie, peste 170.000 doze de vaccin produs de BioNTech-Pfizer, datorita carora va putea extinde capacitatea de vaccinare pentru a limita raspandirea virusului in zonele puternic afectat”, transmite premierul […] The post Romania va primi in plus 170.00 de doze de vaccin Pfizer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania primește, suplimentar, in martie, peste 170.000 de doze de vaccin produs de BioNTech-Pfizer, pe care le va putea folosi pentru imunizare in zonele puternic afectate de Covid-19, a scris, pe Facebook, premierul Florin Cițu.

- Romania primește suplimentar, in luna martie, peste 170.000 doze de vaccin produs de BioNTech-Pfizer, datorita carora va putea extinde capacitatea de vaccinare pentru a limita raspandirea virusului in zonele puternic afectate, anunța, joi, premierul Florin Cițu. „Vești fantastice pentru romani!…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Romania va primi suplimentar, in luna martie, 170.000 doze de vaccin BioNTech-Pfizer. In felul acesta va putea astfel sa-si extinda capacitatea de vaccinare pentru a limita raspandirea virusului „in zonele puternic afectate”. Aceste doze vor ajunge in Romania…

- Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat, miercuri, ca are mai multe concluzii de la Corpul de Control, care arata neregulile de la Institutul Matei Balș din Capitala, urmand ca acestea sa fie trimise Direcției Naționale Anticorupție. Cițu a subliniat ca raportul Corpului de Control releva mai multe nereguli,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, este cel care a sesizat premierul cu privire la publicarea datelor tuturor centrelor de vaccinare de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Florin Cițu a trimis Corpul de Control al Guvernului peste ministrul Sanatații, fapt care…

- Vaccinul produs de compania Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului in luna martie. Incepand din luna aprilie, Romania deja ar putea primi o prima tranșa cu acest vaccin, dupa cum a declarat la DigiFM coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar…

- Romania nu va cumpara vaccin rusesc sau chinezesc, ci va incerca sa devina producator de vaccin impotriva covid, a spus, sambata, premierul Florin Cițu, la scurt timp dupa ce a primit rapelul pentru imunizare. ”Am inceput discuțiile, am fost intrebați daca dorim, daca avem capacitatea, am spus da, așteptam…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…