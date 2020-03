Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste 1 miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19. Potrivit deciziei CE, 483 de milioane de euro vor rezulta din faptul ca Romania nu ca mai trebui sa ramburseze prefinantarile neutilizate din fondurile structurale.

