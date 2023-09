Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European a convenit, luni, in privinta propunerii Comisiei de a se acorda un ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022, precum si Turciei in legatura cu cutremurele din februarie…

- Comisia Europeana propune un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a oferi asistenta Romaniei in urma daunelor cauzate de o seceta severa in vara anului 2022.”Comisia Europeana propune astazi, 23 august, un sprijin financiar…

- Alianța pentru Unirea Romanilor(AUR) a furat startul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare ce urmeaza sa aiba loc in vara anului viitor. Zilele trecute, in toata țara s-au distribuit mai multe pliante privind candidații și ziua alegerilor 9 iunie 2024. Intr-un gest surprinzator, partidul…

- Cel mai recent bilant al Uniunii Europene privind starea democratiei arata ca nu a existat in ultimul an o deteriorare semnificativa in blocul celor 27 de tari membre in domenii precum libertatea presei, instantele de judecata si combaterea coruptiei, a declarat miercuri vicepresedinta Comisiei Europene,…

- Șeful statului a facut declarații in marja reuniunii Consiliului European de vara, care are loc la Bruxelles, joi și vineri. El a spus ca Romania face parte dintr-o inițiativa comuna a 9 state, privind necesitatea raspunsului Uniunii Europene la dezastre.