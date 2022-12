Stiri pe aceeasi tema

- Romaniei va avea alocate 232 milioane de euro pentru urmatorii sase ani, prin Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura, contributia UE reprezentand 162,4 milioane de euro, anunta vineri Comisia Europeana. Banii vor fi alocati pentru investitii pentru respectarea obligatiei de…

- Comisia Europeana a anuntat ca a adoptat programul Fondului european pentru pescuit, afaceri maritime si acvacultura (EMFAF) pentru Romania, destinat implementarii politicii comune in domeniul pescuitului. Fondurile totale alocate Romaniei sunt de 232 milioane de euro pe parcusul urmatorilor sase ani,…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a adoptat programul Fondului european pentru pescuit, afaceri maritime si acvacultura (EMFAF) pentru Romania, destinat implementarii politicii comune in domeniul pescuitului, fondurile totale alocate Romaniei fiind de 232 milioane de euro pe parcusul urmatorilor…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a adoptat programul Fondului european pentru pescuit, afaceri maritime si acvacultura EMFAF pentru Romania, destinat implementarii politicii comune in domeniul pescuitului, fondurile totale alocate Romaniei fiind de 232 milioane de euro pe parcusul urmatorilor sase…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a transmis Comisiei Europene solicitarea de decontare a peste 253 de milioane de euro (253.252.747 de euro), valoare ce reprezinta echivalentul platilor realizate din bugetul national catre fermieri…

- Romania va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau de parteneriat cu Comisia Europeana pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției sale verzi și digitale. Fondurile UE…

- „Procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale a depasit 80%. Romania a atins astfel tinta stabilita de Comisia Europeana pentru 1 noiembrie. Continuam proiectele deja incepute pentru asigurarea independentei energetice a Romaniei, precum extractia de gaze naturale din Marea Neagra,…

- „Salut decizia luata astazi de Comisia Europeana prin care vom punem la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro, o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina. Este rezultatul colaborarii Guvernului cu institutiile europene reflectata, si de…